Ankara'da alçı fabrikasında korkutan yangın: Bir kişi mahsur kaldı

Ankara-Konya Karayolu üzerinde Oğulbey Mahallesi'ndeyer alan alçı fabrikasında, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında yükselen duman gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Çatı katında kaynak işi yapıldığı sırada, kıvılcımların ahşap paletleri tutuşturması ile çıktığı öğrenilen yangında 1 kişi mahsur kaldı.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, fabrikada hasar oluştuğu aktarıldı.