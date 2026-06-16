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Ankara'da alçı fabrikasında korkutan yangın: Bir kişi mahsur kaldı

Ankara'da alçı fabrikasında korkutan yangın: Bir kişi mahsur kaldı

16.06.2026 14:03:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara'da alçı fabrikasında korkutan yangın: Bir kişi mahsur kaldı

Gölbaşı ilçesinde alçı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında mahsur kalan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, fabrikada ise hasar oluştuğu aktarıldı.
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Ankara-Konya Karayolu üzerinde Oğulbey Mahallesi'ndeyer alan alçı fabrikasında, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında yükselen duman gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Çatı katında kaynak işi yapıldığı sırada, kıvılcımların ahşap paletleri tutuşturması ile çıktığı öğrenilen yangında 1 kişi mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, fabrikada hasar oluştuğu aktarıldı.

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