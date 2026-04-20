Ankara’da bir fabrikada yangın çıktı: 1 işçi hayatını kaybetti

Ankara’nın Sincan ilçesinde yer alan bir boya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Alcı OSB Mahallesi 2036. Cadde üzerinde bulunan bir boya fabrikasında saat 08.46’da henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine olay yerine birçok bölgeden, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu, yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Yangın sonrası bölgeye gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, 2 işçinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangın alanında aranan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.