Ankara'da 'butlan' protestosu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kitapları ters çevrildi

Mahkemenin "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tepkiler farklı zeminlerde sürüyorken, Ankara'da dikkat çeken sembolik bir protesto dalgası başladı. Başkent Ankara’nın işlek noktalarından Tunalı Hilmi Caddesi’nde yer alan büyük bir kitabevinde, yurttaşlar Kılıçdaroğlu’na ait kitapları raflarda ters çevirerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun makale, söyleşi, konuşma ve seçme yazılarından oluşan, kapaklarında kendi portre fotoğraflarının yer aldığı “Yürüyüş” ve “Adalet” adlı kitapları, raflarda vatandaşlar tarafından baş aşağı getirilerek protesto ediliyor.

"GÜNDE EN AZ 10 KEZ DÜZELTİYORUZ"

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, yaşanan bu durum kitabevi çalışanları için günlük bir mesaiye dönüşmüş durumda. Kitabevi görevlileri, Kılıçdaroğlu’nun kitaplarını günde en az 10 kez düzelttiklerini, ancak mağazaya gelen başka yurttaşların kitapları yeniden ters çevirdiğini ifade ettiler. Görevlilerin düzeltme çabalarına rağmen eylemin gün içinde defalarca tekrarlandığı aktarıldı.





DİĞER KİTAPÇILARA DA YAYILIYOR

Ankara'da başlayan bu sembolik protestonun kısa sürede bir ritüel haline geldiği ve diğer kitapçılarda da benzer uygulamaların görülmeye başlandığı belirtildi. Kitapçı raflarında Kılıçdaroğlu'nun portresini baş aşağı bırakan yurttaşların bu eyleminin, mahkemenin atama kararına yönelik siyasi tepkinin sivil bir yansıması olduğu ifade ediliyor.