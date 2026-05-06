Ankara'da 'Çirkinler' isimli çeteye operasyon: Tutuklamalar var

6.05.2026 11:41:00
Ankara'da "Çirkinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Çirkinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütü üyelerinin, esnafı ve iş adamlarını tehdit ederek haraç almaya çalıştıkları, haraç vermeyen esnafın iş yerlerini kurşunladıkları, çektikleri görüntüleri korkutma amaçlı paylaştıkları öğrenildi.

Şüphelilerin olayda kullandığı silahları ise metruk bir arazideki çöp yığınına gizledikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında 4 olaya karışan 5 suç örgütü üyesi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

