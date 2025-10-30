Ankara'da Cumhuriyet yürüyüşü... Mansur Yavaş: Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkacağız

ABB Başkanı Yavaş, Cumhuriyet Bayramı kapsamında hizmete açılan Zafer Genç Akademi'nin açılışının ardından Birinci Meclis'e düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer Şengel ve Gülsah Deniz Atalar, CHP İl Başkanı Ümit Erkol, ilçe belediye başkanları, ABB bürokratları ve birçok partili de katıldı. Ankaralılar da yürüyüşe yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüş boyunca "Hak, hukuk, adalet", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

"CUMHURİYETİMİZİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Yürüyüşte Ankaralılarla fotoğraf da çekinen Yavaş "102'nci yılı kutluyoruz. İlelebet Cumhuriyet diyoruz. İnşallah sonsuza kadar yaşayacak. Cumhuriyetimizin bütün değerlerine sahip çıkacağız. Gördüğünüz gibi coşkulu bir kalabalık var. Ankara'nın her yerinden fener alaylarıyla ve yürüyüşler var. Katılım güzel" diye konuştu.

GAMZE TAŞCIER: CUMHURİYET DEMEK MEŞRUİYETİNİ, İRADESİNİ MİLLETTEN ALMAK DEMEK

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin nice 102'nci yaşları olsun. Birilerinin uğraşmasına rağmen Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak. Çünkü Cumhuriyet her şeyden önce kulluktan birey olmak demek ve Atatürk'ün en büyük iki eserinden biri. Dolayısıyla bize emanet. Bize düşen de Cumhuriyeti daha çok çalışarak daha çok emek vererek Atatürk'ün bize çizdiği muasır medeniyetler seviyesine gelene kadar mücadele etmek. Birileri Cumhuriyetin değerleriyle uğraşabilir, Cumhuriyetin yüz yıllık kazanımlarını yok etmeye çalışıyor olabilir ama burada işte Cumhuriyet demek meşruiyetini, iradesini milletten almak demek. Bugün milletle birlikteyiz ve hep milletle birlikte var olmaya devam edeceğiz. Nice yıllara Cumhuriyet."

GÜLŞAH DENİZ ATALAR: BU SADECE BİR KUTLAMA DEĞİL AYNI ZAMANDA DA HEM DİRENİŞİN HEM DE DAYANIŞMANIN ADI

CHP Kültür ve Turizmden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar da "Bugün öğlen yine Birinci Meclisten CHP il örgütümüzle beraber Anıtkabir'e yürüdük. Sonra gençlik merkezimizin açılışına müteaken de yine sevgili Ankaralılarla beraber Birinci Meclisimize yürüdük. Çok kalabalıktı, coşkuluydu. Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun. Ama bu dönemde bu sadece bir kutlama değil aynı zamanda da hem direnişin hem de dayanışmanın adı. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."