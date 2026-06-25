Ankara'da 'erkek' dehşeti... Boşandığı kadın ile annesine saldırdı: Ölü ve yaralı var

Polatlı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde erkek şiddeti yaşandı.

İddialara göre; yurt dışından dönen E.Ç., bilinmeyen bir nedenle boşandığı Yağmur Karayel ve annesi Havva Karayel'e bıçaklı saldırıda bulundu.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan anne Havva Karayel müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralı kızının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Saldırının ardından polise teslim olan E.Ç.'nin ise, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.