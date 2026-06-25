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Ankara'da 'erkek' dehşeti... Boşandığı kadın ile annesine saldırdı: Ölü ve yaralı var

Ankara'da 'erkek' dehşeti... Boşandığı kadın ile annesine saldırdı: Ölü ve yaralı var

25.06.2026 14:24:00
Güncellenme:
İHA
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Ankara'da 'erkek' dehşeti... Boşandığı kadın ile annesine saldırdı: Ölü ve yaralı var

Kızının boşandığı erkeğin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Aynı saldırıda yaralanan kızının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan erkek, olayın ardından teslim oldu.
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Polatlı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde erkek şiddeti yaşandı.

İddialara göre; yurt dışından dönen E.Ç., bilinmeyen bir nedenle boşandığı Yağmur Karayel ve annesi Havva Karayel'e bıçaklı saldırıda bulundu.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan anne Havva Karayel müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralı kızının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Saldırının ardından polise teslim olan E.Ç.'nin ise, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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