Ankara’da eski eşini tarlaya götürerek kafasına silah dayayan erkekten skandal ifade: Seni Emine Bulut gibi katledeceğim

Ankara’da yaşayan Dilek S., 9 Ekim 2025 tarihinde boşandığı erkek Murat Ç. tarafından Pursaklar Kaymakamlığı önünde kafasına silah dayanarak bir tarlaya götürüldü. Yaklaşık bir buçuk saat sonra Murat Ç’nin ikna edildiği ve silahı fırlatarak attığı belirtildi. Olayın ardından Murat Ç. tutuklandı.



İddianamede, Murat Ç.’nin Dilek S’ye “Seni nasıl buldum, senin burada olacağını biliyordum, ben her şeyi bilirim ve çevrem geniştir, önemli tanıdıklarım var, senin ŞÖNİM adresini de biliyorum, seni Emine Bulut gibi katledeceğim ve boğazını keseceğim, seni öldürmek yetmez kalbini de çıkaracağım” diyerek tehdit ettiği yer aldı.



Murat Ç., hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan dava açılırken, davanın ilk duruşması bugün görüldü. Mahkeme, atılı suçun “kişi hürriyetinden alıkoyma” değil aynı zamanda kasten adam öldürmeye teşebbüs olduğunu belirterek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderme kararı aldı. Öte yandan, olay günü Dilek S’nin uzaklaştırma ve adres gizliliği kararı olduğu da ortaya çıktı.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Dilek S’nin ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Nurbanu Satılmış, “Dilek S. 1 buçuk saat kafasına silah dayalı halde rehin alınmıştır. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın ısrarlarıyla Dilek S., sanığın elinden kurtarılmıştır. Sanık o tarihten itibaren tutukludur. Sanık Dilek’in kendisine küfür ettiğini bu nedenle konuşmak için tehdit etmek zorunda kaldığını iddia etti, mahkeme sanığın eyleminin sadece “kişi hürriyetinden alıkoyma değil aynı zamanda kasten adam öldürmeye teşebbüs olduğu” yönünde karar vererek dosyayı ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderme kararı aldı. Olayın gidişatı açısından çok güzel bir gelişme olup, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verilmesi bizler açısından biraz da olsa sevindirici olmuştur. Sanığın müvekkil Dilek S.’e karşı daha önce de defalarca ısrarlı takip tehdit ve şiddet eylemleri olmuştur bu nedenle tutukluluk halinin devam etmesi ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacak olması hepimiz için çok güzel ve önemli bir gelişmedir” dedi.