Ankara'da fahiş hesap tuzağı ifşa oldu: 19 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kadınların sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri buluşma bahanesiyle mekanlara çağırıp bir süre sonra masadan ayrıldıkları ve mağdurlara fahiş hesap çıkarıldığını belirledi.

Hesaba itiraz eden mağdurların tehdit edilip darbedildiği tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle mağdurlardan 60 bin TL'ye varan tutarlarda para aldıkları; tahsilatın nakit, POS cihazı veya banka transferiyle yapıldığı bildirildi.

19 GÖZALTI

Polis ekiplerinin düzenlendiği operasyonda çok sayıda olaya karıştıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.