Ankara'da hava trafiğine NATO kısıtlaması: Saatler belli oldu

7 Temmuz'da başlayıp bir gün sonra sona erecek olan NATO Zirvesi öncesinde Ankara hava sahasında önemli güvenlik önlemleri devreye alınıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Esenboğa Havalimanı’nınki hava trafiğine geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, “NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda belli tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacaktır.” dedi.

BU SAATLERE DİKKAT

7 Temmuz saat 10.00-18.00 arası ve 8 Temmuz 14.00-21.00 arasında gerçekleşecek kısıtlamadan yabancı devlet başkanlarını ve beraberindeki resmî heyetleri taşıyan sivil ve askerî hava araçlarının muaf tutulacağının bildirildiği açıklamada “Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı’nı kullanacak uçuşlarda, uçuş planının (Flight Plan) 18’inci alanına “STS/ATFMX” ibaresinin girilmesi zorunludur.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada “Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmeleri önemle rica olunur.” denildi.