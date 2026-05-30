Ankara’da iki buluşma... Seçilmiş Özel ile mahkemenin atadığı Kılıçdaroğlu aynı saatte bayramlaşacak

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, bugün saat 14.00’te Ankara’da partisinin il başkanlığı önünde yurttaşlarla bayramlaşacak. Güvenpark’taki il binası önünde yapılacak buluşmada, Özel, otobüs üstünden yurttaşlara hitap edecek.

CHP Genel Başkanı Özel, “Ricamızdır. Görenler görmeyenlere göstersin, duyanlar duymayanlara anlatsın: Cumhuriyetimizin kalbi Ankara’da partililerimizle, halkımızla bayramlaşıyoruz. Milletimiz neredeyse biz oradayız. Makamlarda, taş binalarda değil, milletimizin yanındayız! Bekliyoruz” diye seslendi.

CHP’nin 38. olağan kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verilmesiyle seçildiği genel başkanlık görevinden hukuksuzca uzaklaştırılan Özgür Özel, “CHP arınacaksa bu kara düzene payanda olanlardan arınacak. ‘Kazanan CHP’, ‘kaybeden CHP’yi isteyenlerden arınacak. Erdoğan 13 yıl boyunca yendiği yönetimi, tekrar karşısında istemektedir. O yüzden karşımızdaki yeni ittifak ‘mutlak butlanmutlak sultan ittifakı’dır” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi yapılan 24 Mayıs’ı bir milat olarak niteleyen Özel, yaptığı açıklamada, “Mücadele bir mevzi mücadelesi değil, bir cephe mücadelesi olmalıdır. Demokrasiye ve adalete inanan herkesi CHP’nin değil milletin yanında durmaya çağırıyorum” dedi.

‘KAHRAMAN’ DEDİRTTİ

“Mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu ise, bugün aynı saatte açıklama yapacak. AKP’nin yargı kararıyla resmi olarak CHP Genel Başkanı sıfatını kullanan Kılıçdaroğlu, müdahale yapılmasını “rica ettiği” polisin talimatıyla partilileri ve yurttaşları tahliye ettirdiği genel merkez bahçesinde konuşacak.

Kurultay yapmamak için tedbir kararını gerekçe olarak öne süren, milletvekili olmaması nedeniyle söz hakkı olmamasına karşın PM toplantısını engellemeye çalışan Kılıçdaroğlu, kullanacağı afişlerde kendisi için “Kahraman” ifadesini kullandı.

Destekçilerine seslenecek Kılıçdaroğlu için sanki seçime girecekmiş gibi hazırlık yapılırken “Kahraman Kemal” ve “Temiz siyaset, güçlü Cumhuriyet” sloganları dikkat çekti. Program için birçok ilden sosyal medya kanalıyla “Ankara’ya ücretsiz ulaşım” paylaşımı yapıldı.

Özel ayrıca dün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ni ziyaret etti. Özel, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu belediye başkanları, Gezi Parkı davası hükümlüleri ve gazetecilerin de bulunduğu 19 kişiyle görüştü.

‘MAZBATA ELİMDE’

Ziyaretlerin ardından Silivri’den ayrılan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Grup Toplantısı için milletvekillerine gönderdiği yazıya ilişkin, “Butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK da mazbatayı iptal etmiyor. Bundan sonra partide yeni bir gerginlik yaşansın diye grup toplantısına ilişkin yeni tartışmalar çıkarılmasını doğru ve sağlıklı bulmam. Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil” dedi.