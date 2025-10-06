Ankara'da iş cinayeti: Yük asansörü ikiye ayrıldı, 2 işçi yaşamını yitirdi!

Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.
Mamak ilçesine bağlı Ege Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YÜK ASANSÖRÜ ORTADAN İKİYE AYRILDI: 2 İŞÇİ ÖLDÜ
Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12'nci katta çalışan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşamını yitiren işçilerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.