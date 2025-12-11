Ankara'da Meclis kapısı önünde 'cinsel istismar' protestosu... Polis engeliyle karşılaştılar!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.12.2025 12:52:00
TBMM lokantasında staj yapan meslek lisesi öğrencilerinin Meclis personeli tarafından cinsel istismara uğraması milletvekilleri ve vekil danışmanları tarafından protesto edildi.

Kadın milletvekilleri, TBMM'deki çocuk istismarına tepki göstermek için Meclis Dikmen kapıya yürüdü.

Yürüyüşte, "Çocuk istismarı aklanamaz" sloganı atıldı.

Kadın vekillerin ve yurttaşların protesto yürüyüşü, polis engeliyle karşılaştı.

NE OLMUŞTU?

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, TBMM çalışanları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

BirGün'ün gündeme getirdiği skandalda istismarın yıllardır devam ettiği, Meclis’teki bazı çalışanların, stajyerler için, "Bu benim, şu senin" nitelemesi yaptığı açığa çıktı.

TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada BirGün'ün haberi doğrulandı.

Sekreterlik, soruşturmanın devam ettiğini ve şu ana kadar bir kamu personelinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

