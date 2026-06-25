Ankara’da NATO Zirvesi için valilik tedbirleri, emniyet denetimleri, savcılık gözaltıları artırdı: Başkentte adeta sıkıyönetim yaşanıyor!

7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için başkent Ankara’da adeta sıkıyönetime dönüşen güvenlik uygulamalarına başlandı. Ankara Valiliği’nce başkentte 28 Haziran 00.00’dan 10 Temmuz saat 23.59’a kadar (13 gün) toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, miting ve stant açma gibi eylemler yasaklandı.

EMNİYET DENETİMLERİ ARTIRDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ise zirve için dün “Operasyon Turkuaz” planını devreye soktu. Emniyetten yapılan açıklamada; şehir giriş-çıkışlarındaki kontroller artırıldı, il geneli 9 ilçede, 215 ayrı noktada, 151 ayrı parkta, 120 mekânda 39 tim ve 450 personelle denetimler yoğunlaştırıldı. Zirve kapsamında kentte turist ve heyet ağırlaması yapılan işletmeler ve oteller de denetime tabi tutuldu. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da izin verilmeyecek. Aranan şahıslara yönelik operasyonlar da artırıldı ve ele geçirilenler cezaevine teslim ediliyor. Yurttaşların yoğun olduğu açık ve kapalı alanlarda ise denetimler yapılacak.

200 KİŞİYİ GEÇEN GÖZALTILAR YAPILMIŞTI

Valilik ve emniyetin tedbir ve denetimleri artırmasının yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da önceki gün çeşitli terör örgütlerine üye olmak iddiasıyla 241 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, bu kişilerden 209’u yapılan sabah operasyonlarıyla gözaltına alındı. Söz konusu sabah operasyonlarında ise kişilerin evlerine kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Çeşitli kurumlardan yapılan açıklamalara göre; Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyeleri Av. Semra Demir, Av. Kürşat Bafra ile Av. Doğa İncesu; Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan, Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Yıldız Tar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş’in de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

AVUKAT-MÜVEKKİL GÖRÜŞMESİ KISITLANIYOR

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre; gözaltına alınanların emniyetteki ifade sürecine dün sabah başlandı. Ancak söz konusu operasyon emniyet ve jandarma ekiplerince yapılması nedeniyle, gözaltına alınan şüphelilerin ifade süreci dağınık ilerliyor. Bir kısmı emniyette, bir kısmı Ankara’nın farklı jandarma merkezlerinde bulunuyor. Bunun yanı sıra gözaltı süreçlerinde ise şüphelilerin avukatlarıyla görüşmelerinde kısıtlamalar yaşanıyor.

MÜVEKKİL VE AVUKATI DARP İDDİASI

Bu kapsamda ÇHD Ankara Şubesi’nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Şubeden yapılan açıklamada; bir polis memurunun şüphelilerden birini merdivenlerden iterek düşürdüğü iddia edildi. Açıklamada; “Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde, saat 08.50’de, NATO sebebiyle yapılan gözaltılar takip edilirken, derneğimiz üyesi avukatın gözü önünde müvekkili merdivenden itilmiş ve merdivenden düşürülmüş, tepki gösteren meslektaşımız da aynı şekilde kolundan tutulup savrularak darp edilmiştir. Personel hakkında şikâyetçi olunmuş fakat gereği yapılmamıştır. Tutanak tutmak üzere gelen Ankara Barosu yetkilisi içeri alınmamıştır” denildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ IŞİD'ÇİYE OPERASYON

Ankara Haymana’nın Sazağı Mahallesi’nde 23 Haziran’da saat 03.30’da özel harekât tarafından IŞİD operasyonu gerçekleştirildi. NATO Zirvesi öncesi eylem hazırlığında olan IŞİD üyesi Muhammed Kavi ile eşi olduğu saptanan N. Kavi’nin bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Muhammed Kavi omzundan yaralandı. Eşi ise kafasından isabet aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Muhammed Kavi’nin hastaneden kaçmaya çalıştığı, o sırada “kan kaybından” yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Eşinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. Bununla birlikte; Muhammed Kavi’nin Türkiye’de eylem talimatı aldığı IŞİD yöneticisi Ismael J.K.A. ile TikTok üzerinden iletişim içinde olduğu tespit edildi.