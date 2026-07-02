Ankara’da otluk arazide yangın: Kontrol altına alındı

Yangın, saat 20.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Etiler Mahallesi Ayaş Ankara yolu Bulvarı Eryaman Kamu Konutları arkasında çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle otluk arazide başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde otluk arazide yangın çıktı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 2, 2026
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyorhttps://t.co/Pqy4pbZT7p pic.twitter.com/FklN4KPA9K