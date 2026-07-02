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Ankara’da otluk arazide yangın: Kontrol altına alındı

Ankara’da otluk arazide yangın: Kontrol altına alındı

2.07.2026 21:37:00
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İHA
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Ankara’da otluk arazide yangın: Kontrol altına alındı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Yangın, saat 20.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Etiler Mahallesi Ayaş Ankara yolu Bulvarı Eryaman Kamu Konutları arkasında çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle otluk arazide başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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