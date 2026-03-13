Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Mart 2026 Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği - Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakası nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

TRAFİĞE KAPATILACAK BÖLGE

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 20.00'de başlayacak maç için emniyet tedbirleri kapsamında saat 16.30'dan itibaren 1814. Cadde'nin Şapka Devrimi Caddesi ile 259. Sokak arasında kalan bölümü (Eryaman Stadyumu ile Referans Ankara Yerleşkesi arası), ihtiyaç duyulması halinde müsabaka sona erene kadar trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR VE UYARILAR

Maç saati ve öncesinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle sürücülerin Şapka Devrimi Caddesi ve çevresindeki alternatif yolları kullanmaları önerilmektedir. Yurttaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem arz etmektedir.