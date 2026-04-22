Ankara’da sağanak hayatı felç etti

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi, şehir içi ulaşım olumsuz etkilendi.

RÜZGAR DA ETKİLİ OLDU

Yağışla birlikte etkili olan rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ani bastıran sağanak, kent genelinde günlük yaşamı aksattı.

VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini belirtti. Açıklamada, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.