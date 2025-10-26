Ankara semalarında havalanan savaş uçaklarının neden uçtuğu belli oldu. Peki, Ankara'da savaş uçakları neden uçuyor? Savaş uçakları neden uçuyor?

SAVA Ş U ÇAKLARI NEDEN U Ç UYOR ?

Gösteri amaçlı uçacak olan savaş uçaklarının takvimi, daha önce duyurulmuştu. Buna göre prova ve gösteri uçuş tarihleri şu şekilde olacak;

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Çevre tanıma uçuşu:

Tarih: 26 Ekim 2025 Pazar

Saat: 13:00

Yer: Anıtkabir, Ankara

Prova uçuşu:

Tarih: 26 Ekim 2025 Pazar

Saat: 16:00

Yer: Anıtkabir, Ankara