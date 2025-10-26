Ankara semalarında havalanan savaş uçaklarının neden uçtuğu belli oldu. Peki, Ankara'da savaş uçakları neden uçuyor? Savaş uçakları neden uçuyor?
SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR?
Gösteri amaçlı uçacak olan savaş uçaklarının takvimi, daha önce duyurulmuştu. Buna göre prova ve gösteri uçuş tarihleri şu şekilde olacak;
SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.
Çevre tanıma uçuşu:
Tarih: 26 Ekim 2025 Pazar
Saat: 13:00
Yer: Anıtkabir, Ankara
Prova uçuşu:
Tarih: 26 Ekim 2025 Pazar
Saat: 16:00
Yer: Anıtkabir, Ankara