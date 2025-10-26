Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.10.2025 13:47:00
Haber Merkezi
Ankara'da uçan savaş uçakları, bölgede yaşayan pek çok yurttaşı meraklandırdı. Peki, Ankara'da savaş uçakları neden uçuyor? Savaş uçakları neden uçuyor?

Ankara semalarında havalanan savaş uçaklarının neden uçtuğu belli oldu. Peki, Ankara'da savaş uçakları neden uçuyor? Savaş uçakları neden uçuyor?

 

 

SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR?

 

Gösteri amaçlı uçacak olan savaş uçaklarının takvimi, daha önce duyurulmuştu. Buna göre prova ve gösteri uçuş tarihleri şu şekilde olacak;

 

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

 

Çevre tanıma uçuşu:

 

Tarih: 26 Ekim 2025 Pazar

Saat: 13:00

Yer: Anıtkabir, Ankara

 

Prova uçuşu:

 

Tarih: 26 Ekim 2025 Pazar

Saat: 16:00

Yer: Anıtkabir, Ankara

