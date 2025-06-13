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Ankara'da sokakta uyuşturucu krizi geçiren iki kişi hayatını kaybetti

Ankara'da sokakta uyuşturucu krizi geçiren iki kişi hayatını kaybetti

13.06.2025 12:39:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara'da sokakta uyuşturucu krizi geçiren iki kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu ya da aşırı alkol etkisinde olduğu öğrenilen 3 kişi, sokakta kriz geçirdi. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden 2’si kurtarılamadı.


Olay, öğleden sonra Keçiören'e bağlı Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, uyuşturucu madde ya da aşırı alkol etkisinde olduğu öne sürülen ve sokakta titreyerek ve kontrolsüz hareketler sergileyen 3 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kriz geçiren 3 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan 3 kişiden 2’si, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

İlgili Konular: #uyuşturucu

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