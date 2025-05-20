Ankara'da toplu ulaşımda yeni dönem: Yeni nesil metrobüsler geliyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı EGO Genel Müdürlüğü, şehir içi ulaşımda kaliteyi artırmak, trafik sıkışıklığını azaltmak ve toplu taşımaya yeni bir soluk getirmek amacıyla araç filosunu modern teknolojiyle donatılmış yeni nesil metrobüslerle güçlendirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında EGO Genel Müdürlüğü, filosunu “AKIA ULTRA LF25 Çift Körüklü Yüksek Kapasiteli Metrobüs”lerle artıracak.

25 metre uzunluğundaki modern araçlar, en az 270 yolcu kapasitesi, 29 oturma yeri ve iki adet tekerlekli sandalye bölmesiyle yoğun saatlerde bile konforlu bir yolculuk sunmayı hedefliyor.

Yeni metrobüsler, hem çevreci hem de yüksek performanslı bir ulaşım sağlarken; tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi birçok ileri teknolojik özellikle donatıldı. Yeni nesil metrobüslerin, çift körüklü yapısı ve geniş iç hacmiyle Ankara’nın toplu taşıma sistemine büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.

EGO PERSONELİNE ÖZEL EĞİTİM

Araçların etkin ve güvenli şekilde hizmet vermesi amacıyla EGO personeline kapsamlı teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor. Eğitimler sayesinde sürücülerin bakım, arıza yönetimi ve araçların etkin kullanımı konusunda uzmanlaşması amaçlanıyor.

ÜÇ GÜZERGAH BELİRLENDİ

Yeni metrobüslerin hizmet vermesi planlanan üç güzergah için fizibilite çalışmaları da devam ediyor. Planlanan üç güzergah ise şöyle:

-Yenikent-Ulus-Karapürçek

-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü)

-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü)

Ayrıca bir adet metrobüs test amaçlı olarak sürüş ve güzergah deneyimi kazanmak üzere Ankara’nın bulvar ve caddelerinde kullanılıyor.