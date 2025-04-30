EGO'dan açıklama geldi... Ankara'da 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak!

Ankara'da 1 Mayıs'ta kentteki toplu taşıma hizmetinin ücretsiz verileceğini duyuran EGO Genel Müdürlüğü "Otobüslerimiz ve raylı sistem hatlarımız, hafta sonu program saatlerine göre hizmet verecektir" açıklamasında bulundu.

EGO'dan açıklama geldi... Ankara'da 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak!
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AA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:05

EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentteki toplu taşıma hizmetinin ücretsiz verileceğini bildirdi.

Genel müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. Otobüslerimiz ve raylı sistem hatlarımız, hafta sonu program saatlerine göre hizmet verecektir. EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinden (www.ego.gov.tr) ulaşılabilir. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız."


Etiketler: #1 Mayıs #Ankara #Toplu Taşıma #ücretsiz

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