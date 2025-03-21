EGO açıkladı: Geçici olarak kapatılan ODTÜ metro istasyonu yeniden açıldı!
EGO Genel Müdürlüğü, dün geçici olarak kapatılan Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu seferlerinin açıldığını duyurdu.
EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu seferlerinin açıldığını duyurdu.
EGO Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Ankara genelinde hizmet veren metro araçlarımız, tüm istasyonlara uğrayacak şekilde seferlerine devam etmektedir. Yolcularımızın bilgisine sunar, iyi yolculuklar dileriz” denildi.
DUYURU— EGO Genel Müdürlüğü (@egobilgi) March 21, 2025
Değerli vatandaşlarımız,
Ankara genelinde hizmet veren metro araçlarımız, tüm istasyonlara uğrayacak şekilde seferlerine devam etmektedir. Yolcularımızın bilgisine sunar, iyi yolculuklar dileriz.
Etiketler: #EGO Genel Müdürlüğü #ODTÜ #metro
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