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Ankara'da yollar kapalı mı? 7-8 Temmuz 2026 Ankara'da hangi yollar kapatılacak?

Ankara'da yollar kapalı mı? 7-8 Temmuz 2026 Ankara'da hangi yollar kapatılacak?

6.07.2026 17:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ankara'da yollar kapalı mı? 7-8 Temmuz 2026 Ankara'da hangi yollar kapatılacak?

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için kapatılacak yollar merak ediliyor. Peki, Ankara'da yollar kapalı mı? 7-8 Temmuz 2026 Ankara'da hangi yollar kapatılacak?
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7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında uygulanacak trafik tedbirleri ve trafiğe kapatılacak yollar, yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ankara'da yollar kapalı mı? 7-8 Temmuz 2026 Ankara'da hangi yollar kapatılacak?

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ANKARA'DA KAPALI YOLLAR LİSTESİ

Ankara Valiliğinin açıklamasına göre, ihtiyaç duyulması halinde aşağıdaki yol ve güzergâhlar geçici olarak araç trafiğine kapatılabilecek:

  • Ankara Çevre Yolu'nun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü
  • Mevlana Bulvarı
  • Özal Bulvarı
  • İsmet İnönü Bulvarı
  • Dumlupınar Bulvarı
  • Anadolu Bulvarı
  • Sakıp Sabancı Bulvarı
  • Ankara Bulvarı
  • Atatürk Bulvarı
  • 1071 Malazgirt Bulvarı
  • Türk Kızılayı Caddesi
  • Beştepe Caddesi
  • Söğütözü Caddesi
  • Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi
  • Alparslan Türkeş Caddesi
  • Ufuk Üniversitesi Caddesi
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi

Ayrıca zirve kapsamında konukların konaklayacağı bazı otellerin çevresinde de trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak.

NATO Zirvesi Nedeniyle Park Yasağı Uygulanacak

Valilik, zirve süresince belirlenen güzergâhlarda park yasağı uygulanacağını da duyurdu. Buna göre;

  • Yol kenarlarında,
  • Yol güzergâhındaki konut ve iş yerlerinin bahçe ile müştemilatlarında,
  • Taksi duraklarının önünde,
  • Kamu kurumları ve kuruluşlarının otoparklarında,
  • Üniversite, AVM, market ve umuma açık işletmelerin otoparklarında,
  • Araç tamir servisleri ile iş yerlerine ait açık otoparklarda

araç park edilmesine izin verilmeyecek.

Bu alanlarda bulunan araç, karavan ve konteynerlerin yarına kadar kaldırılması gerektiği belirtilirken, park yasağının 9 Temmuz'a kadar devam edeceği ifade edildi.

Motokuryelere Geçici Giriş Yasağı

Zirve güvenliği kapsamında motokuryeler için de geçici trafik kısıtlaması getirildi.

6-9 Temmuz tarihleri arasında, Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı bağlantı yolları ile Ankara Çevre Yolu'nun ilgili bölümü, Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve zirve kapsamında kullanılan otellerin çevresine motokuryelerin girişine izin verilmeyecek.

Gıda ve İlaç Taşıyan Araçlar İçin Özel Düzenleme

Valilik, zirve süresince temel ihtiyaçların aksamaması amacıyla gıda ve ilaç taşıyan araçlara yönelik özel düzenlemeler de yaptı.

Gıda taşıyan kamyonlar, 6 Temmuz saat 00.00 ile 9 Temmuz saat 05.00 arasında geliş güzergâhlarına göre Çevre Yolu üzerinden İstanbul Yolu'na bağlanarak, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez yönünü takip edip Rajiv Gandhi Caddesi üzerinden GİMAT yönüne, ardından Hipodrom Caddesi ve Roma Meydanı'ndan U dönüşü yaparak Toptancı Hali'ne ulaşabilecek.

İlaç ve bozulabilecek acil malzeme taşıyan kamyonlar ise aynı tarih ve saatler arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı kullanabilecek, ancak Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı dışındaki alternatif güzergâhları kullanmaları gerekecek.

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