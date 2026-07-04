Ankara'daki NATO Zirvesi'nin programı belli oldu

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin programı açıklandı.

NATO'nun resmi internet sitesinde yer alan programa göre, 6 Temmuz Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı'nda saat 16.45'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

7 TEMMUZ PROGRAMI

ATO Congresium'da 7 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Savunma Sanayii Forumu düzenlenecek. Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, saat 12.45'te açılış konuşmalarını yapacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Forum kapsamında saat 14.00'te kısa bir konuşma yapacak.

Aralarında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu İstanbul İşbirliği Girişimi partnerleriyle Dışişleri Bakanlarının görüşmeleri saat 17.00'de yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ayyıldız Yerleşkesi'nde Bakan Güler'in ev sahipliğinde saat 17.30'da Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı'nda saat 18.30'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları ile eşlerinin katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek.

Yemeğe, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi.

NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları düzeyinde saat 19.45'te düzenlenecek çalışma yemeğine Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılması bekleniyor.

Gün, saat 20.15'te NATO'nun Asya-Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeği ile sona erecek.

8 TEMMUZ PROGRAMI

NATO Zirvesi'nin 8 Temmuz Çarşamba günü programı, saat 08.00'de Rutte ve 08.15'te Devlet ve Hükümet Başkanlarının ayaküstü gazetecilere yapacağı açıklamalarla başlayacak. Müttefik Devlet ve Hükümet Başkanları için Rutte ve Erdoğan tarafından resmi karşılama töreni saat 10.45'te düzenlenecek.

Saat 11.00'deki aile fotoğrafı çekiminin ardından, saat 11.15'te Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyindeki ana toplantı başlayacak. Saat 15.00'te Rutte'nin düzenleyeceği basın toplantısının ardından Liderlerin de basın toplantıları düzenlemesi bekleniyor.