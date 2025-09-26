Ankara'daki suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce, Etimesgut ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Ardından şüphelilere silah temin ettiği belirlenen Ş.Ş., S.O. ve A.A. gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda, şüphelilerin Etimesgut ilçesinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu ticareti', 'silahla tehdit' olaylarına ve Mersin'de 'yaralama' olayına karıştıkları tespit edildi.

Operasyonun devamında C.T. adlı 1 şüpheli daha yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.