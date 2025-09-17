'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne 'Gizli tanık' davasında yeni gelişme: Dosya ağır cezaya gönderildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında, eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski şube müdür yardımcısı Şevket Demircan, eski şube komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile sivil sanıklar Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında; 'Görevi kötüye kullanma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması', 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlarından iddianame hazırlanıp dava açıldı. Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 Eylül 2024'te görülen, 4 şüphelinin tutuksuz yargılandığı duruşmada, aralarında emniyet personelinin de bulunduğu 7 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 4’üncü duruşmaya; tutuksuz sanıklardan Metehan İlkyaz, Nurullah Özgür Kopuk, Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve taraf avukatları katıldı. Hakim sanıklara söz hakkı verdi. Sanıkların tamamı, dosyanın bu aşamasında bir diyeceklerinin olmadığını, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

GÖREVSİZLİK KARARI

Avukatların savunmalarının ardından söz alan Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıklar hakkında her ne kadar 'Suçluyu kayırma' suçundan iddianame hazırlanmış olsa da yargılamaya bakma görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğunu belirterek, dosyanın görevli ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Sanıklar ve avukatları da mütalaaya katılmadıklarını, yargılamanın sürüncemede kalacağını ifade ederek, beraat talebinde bulundu. Hakim, yargılamaya bakma görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmedip, görevsizlik kararıyla dosyanın yetkili ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.