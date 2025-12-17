Ankara’daki ucuz otellerin ardından, Eskişehir’de emekliler belediye merkezine taşındı: 'Burası olmasa perişandık'

Ankara'da bazı emeklilerin, düşük aylıkları nedeniyle Ulus'taki ucuz otellerde kalmaya başlamasının ardından Eskişehir'de de kira ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan birçok emekli, Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi’ne yerleşti.

Emekliler, ekonomik zorlukların yanı sıra yalnızlık ve bakımsızlığın da bu kararda etkili olduğunu belirtti. Yaşam merkezi olmasaydı ancak ağır işlerde çalışarak geçinebileceklerini söyleyen emekliler, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a ve kendilerini ziyaret eden DİSK Emekli Sen Eskişehir Şubesi’ne teşekkür etti.

27 YILLIK DEVLET MEMURU 6 AYDIR BELEDİYE YAŞAM MERKEZİNDE

Emekli maaşıyla geçinemediği için merkeze yerleştiğini söyleyen Arif Tilev, 27 sene devlet memurluğu yaptıktan sonra emekli olduğunu, 6 aydır belediyenin yaşam merkezinde kaldığını söyledi.

Tilev, şöyle konuştu:

"Dışarıda kaldığım süreçte 15 bin liranın altında kira bulamadım. Aldığım para 23 bin lira şu anda, memur emeklisiyim. 15 bin lirayı kiraya vereceğime buraya veriyorum. Üç öğün yemeğimiz var. Diğer ihtiyaçlarımı karşılıyorum kalan paramla. 27 sene devlet memurluğu yaptım. Doğal gaz, su, elektrik, birçok gideri oluyor insanın. Bunları tek emekli maaşıyla karşılamak mümkün değil. Avrupalı emekli gibi gezmek, daha iyi yaşamak istiyoruz. Emekliler maalesef çok perişan. Bizden daha düşük alan emekliler var. Bunlar bizi üzüyor. Şu anda 40 bin liranın altında yaşam olanaksız dışarda."

"17 BİN LİRA İLE DIŞARDA YAŞAYAMAZDIM"

Emekli maaşı 17 bin lira ile dışarda yaşamasının mümkün olmadığını anlatan Yılmaz Özgün de 7 aydır belediyenin merkezinde kaldığını belirterek, "Bakımsız kaldığım için tercih ettim burayı. Yalnız kendime bakamaz oldum. Emekli maaşları az. Yükselmesini istiyoruz. Benim emekli maaşım 17 bin lira. Şimdi gençler nasıl başarılı olacak, nasıl yuva kuracak? Hadi biz geldik gidiyoruz. Gençlerin işi çok zor. Aklım bir türlü almıyor bu gençler nasıl muaffak olacak? 35 yıl esnaflık yaptım ben. 17 bin lira ile dışarda yaşayamazdım. Devletimizin de biraz yardımcı olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"BURASI OLMASA GEÇİNEMEZDİK"

Yıllarca hasta bakıcılığı yapan ve emekli olduktan sonra 15 bin lira maaş bağlanan Nazik Olgun, "Burası olmasa geçinemezdik. Kendi evimiz vardı ama yine de geçinilmez. Çünkü alım gücü yok. Suyunu mu ödeyeceksin, elektriğini mi ödeyeceksin, ne yapacaksın?" şeklinde konuştu.

"İKİ YIL PAZARA GİTMEDİM"

Belediyenin merkezine 3 ay önce yerleşen bir başka vatandaş Emine Kerem de "3 aydır burada kalıyorum. Tek başımaydım evde. Eşim öldü. Eşimin maaşını alıyorum, 15 bin 500 lira. Elime kalıyordu dışarda 5 bin lira para. İki sene pazara gitmedim. Hiçbir şey almadan, bir şey yemeden geçindim. Herkesin kendine göre çoluğu çocuğu var. Kimden, ne isteyeceksin?" dedi.

"İŞ BULUP İNŞAATTAN DÜŞÜP ÖLÜNCEYE KADAR ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIRDIK"

Belediyenin yaşam merkezi olmasa dışarda geçinmesinin mümkün olmadığını söyleyen emekli Abdullah Özaydın, "Yaklaşık 2 yıldır burada kalıyorum. 14 yıldır emekliyim. 18 bin 400 lira elime geçen para. 40 yıla yakın çalışmam oldu. Dışarda bu parayla geçinmem mümkün değildi. Burası olmasa geçinemezdik. Dilenmeye filan çıkardık. Ya da iş bulup bir inşaattan düşüp ölünceye kadar çalışmak zorunda kalırdık" açıklamasında bulundu.

"BURASI OLMASA 24 SAATİ BİR ÇORBAYLA GEÇİRİRDİK"

26 sene çalıştıktan sonra bağlanan 24 bin lira emekli maaşı ile geçinemediği için yaşam merkezine yerleşmeyi tercih ettiğini söyleyen Nurettin Anar da şunları söyledi:

"2,5 yıldır burada kalıyorum. 26 sene çalıştım. 24 bin lira emekli maaşı alıyorum. Niye biz burada kalıyoruz? Paramız, maaşımız yetsin diye. Dışarda 24 bin lira ile geçinmek mümkün mü? Dışarda tek emekli maaşıyla yaşamanın mümkünatı yok. Burası olmasa koskoca 24 saati bir çorbayla geçirirdik. Bizim geçinebilmemiz için en az 40 bin lira almamız gerekiyor. Burası olmasa perişan olurduk. 50 sene önce böyle yerler yoktu. İnsanlar geçinebiliyordu. Bu tür yerler emekliler için iyi ki var."

"İNSANLAR EMEKLİ MAAŞI AZ OLDUĞU İÇİN BURAYA GELİYOR"

Dışarda sağlıksız olmasına rağmen ucuz yerleri tercih etmek zorunda kaldığını ve çoğu zaman öğle yemeği dahi yemediğini anlatan emekli Aydoğan Ayvaz ise şöyle konuştu:

"Bir yıldır burada kalıyorum. 19 bin küsur para alıyorum. Emekli maaşıyla burada olmasam geçinemezdim. Kredi kartı borcu öderdim. Buraya geldim o nedenle. Buradaki insanların çoğu emekli maaşı az olduğu için buraya geliyor. Dışarda ucuz yerlere gidiyordum yemek yiyebilmek için. Bu sefer de sağlıksız besleniyordum.

Dışarda bir yıl öncesine kadar yaşıyordum. Mesela sabah çorba içmeye gideceksem, en ucuz yer neredeyse oraya gidiyordum. Öğlenleri yemek yemiyordum. Akşamları yumurta yiyordum. Sağlıklı beslenemiyordum. Et filan hiçbir şey yoktu. Emekliler mecburen buraları tercih ediyor. Para yetmiyor çünkü."