Ankara'dan sonra Bolu'da görüldü: 'Deli dana' hastalığı şüphesi!

Bolu’da “deli dana” şüphesiyle takip edilen kadın hastaya ait BOS örneğinin, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı’nda incelendiği ve vCJD yönünde pozitif bulgu saptandığı iddia edildi.

Nefes’in haberine göre hastanın klinik durumu kötüleşirken, palyatif üniteden yoğun bakım servisine nakil hazırlığı yapıldığı öne sürüldü.

KENE ISIRIĞI OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

Hastanın yakınları, şikâyetlerin başlangıçta boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi olduğunu, zamanla konuşma bozukluğu, denge kaybı, nefes darlığı, tuvalete gidememe ve beslenme güçlüğü gibi nörolojik bulguların geliştiğini anlattı.

İlk aşamada kene ısırığına bağlı enfeksiyon şüphesi üzerinde durulduğu, kötüleşmesi üzerine 25 Eylül’de BOS örneği alındığı, 16 Ekim’de laboratuvar sonucunun pozitif geldiği belirtildi. Hastanın palyatif bakım ünitesindeki izleminin ardından yoğun bakıma naklinin planlandığı kaydedildi.

İLK VAKA ANKARA'DA ÇIKTI İDDİASI

Ankara Bilkent Hastanesi'nde de geçen hafta 'deli dana' hastalığı vakası olduğu iddia edilmiş; hastane konuya ilişkin açıklama yayımlamıştı. Yapılan açıklamada, "deli dana hastalığına yönelik net bir klinik tabloya rastlanmadığı, tetkiklerin devam ettiği" belirtilmişti.