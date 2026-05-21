Ankara Emniyeti’nde izinler iptal edildi: CHP kararı sonrası tüm personel göreve çağrıldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği kararla, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın “mutlak butlan” nedeniyle iptaline hükmedildi.

Mahkeme ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına; kurultay öncesi Genel Başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin ise karar kesinleşinceye kadar göreve iadesine karar verdi.

Kararın, Türkiye siyasi tarihinde bir ilk olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

CHP’NİN ÇAĞRISI SONRASI HAREKETLİLİK

Kararın ardından CHP yönetimi partililere “baba ocağına sahip çıkma” çağrısı yaptı. Çağrının ardından çok sayıda partili CHP Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün güvenlik tedbirlerini artırdığı öğrenildi.

TÜM PERSONEL GÖREVE ÇAĞRILDI

Alınan karar kapsamında, zorunlu haller dışında daha önce onaylanan izin belgelerinin iptal edildiği belirtildi.

Ankara Emniyeti’nin talimatıyla tüm personelin göreve çağrıldığı öğrenildi.