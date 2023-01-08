Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'de adrese teslim kadro
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, YÖK’ün tüm uyarılarına karşın sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlı kadro ilanları yayımladı. İletişim fakültesi için açılan kadro ilanında başvuru yapabilecek adaylara ilişkin ayrıntılı “çalışma alanlarına” yer verilmesi dikkat çekti.
Adrese teslim kadro ilanları üniversitelerde yer almaya devam ediyor.
YÖK’ün “adrese teslim kadro” iddiaları sonrası yönetmeliğe eklediği “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmünü eklemesine karşın üniversiteler belirli bir adayı tanımlayan özel şartları belirlemeye devam ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kadro ilanı Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımladı. İlanlarda, “televizyon tarihinde kimlik ve retorik, Covid-19 süreci medya ve söylem, metaverse ve göstergebilim konulurında çalışmaları olmak” ve “iletişim teknolojileri felsefesi, internet ve uygulamaları, yasal düzenlemeler konularında çalışmış olmak” gibi şartlar yer aldı.
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