Ankara Üniversitesi’nde anabilim dallarından habersiz kişiye özel ilan :Adrese teslim ‘tıp’ kadrosu

06 Ocak 2023 Cuma, 04:00

Ankara Üniversitesi’nde, sosyoloji bölümünün ardından bir kadro ilanı tartışması da tıp fakültesinde yaşandı. Tıp fakültesine ilişkin bazı kadrolar için ilgili anabilim dallarından (ABD) habersiz ilan yayımlandığı öğrenildi. İlanlardaki şartlar nedeniyle de “adrese teslim kadro” tartışmaları başladı. Öğretim üyelerinin ilanlara tepki gösterdiği belirtildi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün öğretim elemanları; 31 Aralık’ta, bölümün olumsuz görüşüne karşı kadro ilanı yayımlandığını belirterek “Bölümümüzün teamüllerine ve taleplerine aykırı bu tasarrufu kabul etmiyoruz” tepkisini gösterdi.

Ankara Üniversitesi, 30 Aralık’ta, çok sayıda kadro ilanına çıktı. Üroloji, kadın hastalıkları ve Doğum ile acil tıp anabilim dallarına yönelik kadrolar için söz konusu anabilim dallarının bilgisi dışında ilana çıkıldığı kaydedildi. Kadro ilanları için belirtilen özel şartlarda belirli çalışmalara işaret edilirken bu kadroların “kişiye özel” olduğu öne sürüldü.

FAKÜLTE TARİHİNDE İLK

Akademik kadro ilanlarında teamül, anabilim dalının ihtiyaçları doğrultusunda ve akademik kurulun kararı ve talebiyle ilan edilmesi şeklinde. Söz konusu teamülün işletilmemesinin öğretim üyelerinde rahatsızlık yarattığı öğrenilirken uygulamanın “yanlış ve tepeden inmeci” olarak nitelendirildiği, böyle bir uygulamanın fakültede ilk kez yaşandığı belirtiliyor. YÖK, “adrese teslim kadro” iddialarının ardından yönetmelik değişikliği yapmış ve “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmünü eklemişti.