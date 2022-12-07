İTÜ'de Mustafa Şentop’un oğluna 'kadro' iddiası: Sessiz sedasız iptal edilen ilanın arkasında ne var?
Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi, İTÜ'de açılan araştırma görevlisi kadrosuna TBMM Başkanı Şentop'un oğlunun alınmak istendiğini iddia etti. Şube, İstanbul Teknik Üniversitesi yönetiminin yanıtlaması için sorular yöneltti.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) 24 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan araştırma görevlisi alım ilanı bilgilerine göre, başvuru başlama tarihi 24 Ekim, sonuç açıklama tarihi ise 22 Kasım olarak belirlendi. Söz konusu başvurunun sonuçları ise 29 Kasım’da İTÜ’nün internet sitesinden açıklandı.
Sonuçlara göre, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için açılan sınav sonucunun açıklanmadığı ve “değerlendirme süreci devam etmektedir” ifadesinin yer aldığı görüldü.
6 Aralık’ta ise kadro ilanının iptal edildiği herhangi bir açıklama yapılmadan internet sitesinde ilan edildi.
Öte yandan geçen haftalarda Bilgisayar Bilişim Fakültesi Dekanı, Bilgisayar Mühendisliği bölüm başkanı görevinden istifa etti. Dekan vekili olarak Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha getirildi, bölüm başkanı ve dekan yardımcıları değişti.
‘ŞENTOP LEHİNE YENİDEN DEĞERLENDİRME İDDİASI’
Eğitim Sen’in iddiasına göre, sınav sonucunun ilan edilmemesi ve söz konusu yönetim değişikliğinin arkasında, sınava giren adaylar arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Mehmet Selahattin Şentop'un sınavı kazanamaması var.
Siyasal iktidarın, başka bir adayın yazılı sınavı kazanması nedeniyle İTÜ yönetimine baskı yaparak Mehmet Selahattin Şentop lehine yeniden değerlendirme yaptırmaya çalıştığı iddia edildi.
‘SONUÇ NEDEN AÇIKLANMADI?’
Konu hakkında açıklama yapan Eğitim Sen 6 No'lu Üniversiteler Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi yönetiminin yanıtlaması için şu soruları sordu:
- Diğer tüm bölümlere ilişkin sınav sonucu açıklanırken Bilgisayar Mühendisliği bölümü sonucu neden açıklanmamıştır?
- Bu süreçte Fakülte Yönetimi ve Bölüm Başkanı değişikliği neden yapılmıştır?
- İptalin nedeni TBMM Başkanının oğlunun alınması için mi?
- Daha önce Mimarlık Fakültesinde de görülen adrese teslim kadro ilanı konusunda İTÜ yönetiminin yanıtı ne olacaktır?
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