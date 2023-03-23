Ankara iftar vakti! Ankara’da iftar saati ne zaman? İşte Ankara'da iftar ve sahur vakitleri

Ankara iftar saatleri belli oldu. 2023 Ankara iftar ve sahur vakti oruç tutan yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara’da iftar saati ne zaman? İşte 2023 Ankara imsakiye...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 18:22
Ankara iftar vakti! Ankara’da iftar saati ne zaman? İşte Ankara'da iftar ve sahur vakitleri
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Ankara'da yaşayıp oruç tutan yuttaşlar iftar saatlerini merak ediyor. "Bugün Ankara'da akşam ezanı kaçta okunacak?" sorusu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Ankara iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ankara 30 günlük iftar ve sahur saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.  Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak.

Ülkelerin resmi makamları tarafından yapılan açıklamalara göre ramazanın ilk gününün 23 Mart perşembe günü olduğunu duyuran 27 ülke, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Mısır, Filistin, Tunus, Sudan, Suriye, Libya, Cibuti, İran, Ürdün, Umman, Cezayir, Moritanya, Fas, Malezya, Endonezya, Irak, Lübnan, Somali, Komor Adaları, Pakistan olarak sıralandı.

Öte yandan Bangladeş resmi ajansı ve Hint Alimler Birliğinden yapılan açıklamalarda, Bangladeş ve Hindistan'da ramazanın ilk gününün cuma olacağı kaydedildi.

İŞTE ANKARA'DA GÜN GÜN İFTAR SAATLERİ

TARİH                İMSAK       İFTAR

24.03.2023

 05:16:00  19:11:00  
25.03.2023 05:14:00 19:12:00  
26.03.2023 05:12:00 19:13:00  
27.03.2023 05:10:00 19:14:00  
28.03.2023 05:08:00 19:15:00  
29.03.2023 05:07:00 19:16:00  
30.03.2023 05:05:00 19:17:00  
31.03.2023 05:03:00 19:18:00  
01.04.2023 05:01:00 19:19:00  
02.04.2023 04:59:00 19:20:00  
03.04.2023 04:57:00 19:21:00  
04.04.2023 04:56:00 19:22:00  
05.04.2023 04:54:00 19:23:00  
06.04.2023 04:52:00 19:24:00  
07.04.2023 04:50:00 19:25:00  
08.04.2023 04:48:00 19:26:00  
09.04.2023 04:46:00 19:27:00  
10.04.2023 04:45:00 19:28:00  
11.04.2023 04:43:00 19:29:00  
12.04.2023 04:41:00 19:30:00  
13.04.2023 04:39:00 19:31:00  
14.04.2023 04:37:00 19:32:00  
15.04.2023 04:35:00 19:33:00  
16.04.2023 04:33:00 19:34:00  
17.04.2023 04:32:00 19:35:00  
18.04.2023 04:30:00 19:36:00  
19.04.2023 04:28:00 19:37:00  
20.04.2023 04:26:00 19:38:00  
21.04.2023 04:24:00 19:39:00  
22.04.2023 04:22:00  19:40:00  
       

Ankara iftar Sahur imsak saatleri

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