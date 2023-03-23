Ankara iftar vakti! Ankara’da iftar saati ne zaman? İşte Ankara'da iftar ve sahur vakitleri
Ankara iftar saatleri belli oldu. 2023 Ankara iftar ve sahur vakti oruç tutan yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara’da iftar saati ne zaman? İşte 2023 Ankara imsakiye...
Ankara'da yaşayıp oruç tutan yuttaşlar iftar saatlerini merak ediyor. "Bugün Ankara'da akşam ezanı kaçta okunacak?" sorusu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Ankara iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ankara 30 günlük iftar ve sahur saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.
Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak.
Ülkelerin resmi makamları tarafından yapılan açıklamalara göre ramazanın ilk gününün 23 Mart perşembe günü olduğunu duyuran 27 ülke, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Mısır, Filistin, Tunus, Sudan, Suriye, Libya, Cibuti, İran, Ürdün, Umman, Cezayir, Moritanya, Fas, Malezya, Endonezya, Irak, Lübnan, Somali, Komor Adaları, Pakistan olarak sıralandı.
Öte yandan Bangladeş resmi ajansı ve Hint Alimler Birliğinden yapılan açıklamalarda, Bangladeş ve Hindistan'da ramazanın ilk gününün cuma olacağı kaydedildi.
İŞTE ANKARA'DA GÜN GÜN İFTAR SAATLERİ
TARİH İMSAK İFTAR
|
24.03.2023
|05:16:00
|19:11:00
|25.03.2023
|05:14:00
|19:12:00
|26.03.2023
|05:12:00
|19:13:00
|27.03.2023
|05:10:00
|19:14:00
|28.03.2023
|05:08:00
|19:15:00
|29.03.2023
|05:07:00
|19:16:00
|30.03.2023
|05:05:00
|19:17:00
|31.03.2023
|05:03:00
|19:18:00
|01.04.2023
|05:01:00
|19:19:00
|02.04.2023
|04:59:00
|19:20:00
|03.04.2023
|04:57:00
|19:21:00
|04.04.2023
|04:56:00
|19:22:00
|05.04.2023
|04:54:00
|19:23:00
|06.04.2023
|04:52:00
|19:24:00
|07.04.2023
|04:50:00
|19:25:00
|08.04.2023
|04:48:00
|19:26:00
|09.04.2023
|04:46:00
|19:27:00
|10.04.2023
|04:45:00
|19:28:00
|11.04.2023
|04:43:00
|19:29:00
|12.04.2023
|04:41:00
|19:30:00
|13.04.2023
|04:39:00
|19:31:00
|14.04.2023
|04:37:00
|19:32:00
|15.04.2023
|04:35:00
|19:33:00
|16.04.2023
|04:33:00
|19:34:00
|17.04.2023
|04:32:00
|19:35:00
|18.04.2023
|04:30:00
|19:36:00
|19.04.2023
|04:28:00
|19:37:00
|20.04.2023
|04:26:00
|19:38:00
|21.04.2023
|04:24:00
|19:39:00
|22.04.2023
|04:22:00
|19:40:00
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi’
- 'Son toplantım' diyerek duyurdu
- AKP'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
- Son anketi canlı yayında açıkladı: Erdoğan'a büyük şok
- Erdoğan, emekliye zammı açıkladı!
- Pop müziğin ikonu yaşamını yitirdi
- 'Cennete gönderdim' dediği çocukları evde ölü bulundu!
- Sürpriz isim de aralarında...
- AKP'nin aday listesi ortaya çıktı
- AKP, Zengin’i ‘Kenara itti’ muhalefet sahip çıktı