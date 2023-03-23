23 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2023 Perşembe, 14:00
<p><strong>23 Mart 2023 iftar saatleri!</strong> İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman?  <strong>Tüm illerin iftar saatleri...</strong></p> <p>Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor.</p> <p>Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 23 Mart iftar saatleri kaç? "Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.</p>

23 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman?  Tüm illerin iftar saatleri...

Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor.

Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 23 Mart iftar saatleri kaç? "Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.

<p>İSTANBUL                      23.03.2023                   19:25:00</p> <p>ANKARA                        23.03.2023                   19:10:00</p> <p>İZMİR                             23.03.2023                   19:32:00</p> <p>ADANA                          23.03.2023                    18:59:00</p> <p>ADIYAMAN                    23.03.2023                   18:48:00</p> <p>A.KARAHİSAR              23.03.2023                    19:19:00</p> <p>AĞRI                             23.03.2023                    18:29:00</p> <p>AKSARAY                     23.03.2023                    19:05:00</p> <p>AMASYA                       23.03.2023                    18:58:00</p> <p>ANTALYA                      23.03.2023                    19:18:00</p> <p>ARDAHAN                    23.03.2023                    18:30:00</p> <p>ARTVİN                        23.03.2023                    18:34:00</p> <p>AYDIN                          23.03.2023                    19:29:00</p>

İSTANBUL                      23.03.2023                   19:25:00

ANKARA                        23.03.2023                   19:10:00

İZMİR                             23.03.2023                   19:32:00

ADANA                          23.03.2023                    18:59:00

ADIYAMAN                    23.03.2023                   18:48:00

A.KARAHİSAR              23.03.2023                    19:19:00

AĞRI                             23.03.2023                    18:29:00

AKSARAY                     23.03.2023                    19:05:00

AMASYA                       23.03.2023                    18:58:00

ANTALYA                      23.03.2023                    19:18:00

ARDAHAN                    23.03.2023                    18:30:00

ARTVİN                        23.03.2023                    18:34:00

AYDIN                          23.03.2023                    19:29:00

<p>BALIKESİR                 23.03.2023                19:29:00</p> <p>BARTIN                      23.03.2023                19:12:00</p> <p>BATMAN                    23.03.2023                 18:36:00</p> <p>BAYBURT                  23.03.2023                 18:40:00</p> <p>BİLECİK                     23.03.2023                 19:21:00</p> <p>BİNGÖL                     23.03.2023                 18:39:00</p> <p>BİTLİS                       23.03.2023                 18:32:00</p> <p>BOLU                        23.03.2023                  19:15:00</p> <p>BURDUR                   23.03.2023                 19:20:00</p> <p>BURSA                     23.03.2023                  19:25:00</p>

BALIKESİR                 23.03.2023                19:29:00

BARTIN                      23.03.2023                19:12:00

BATMAN                    23.03.2023                 18:36:00

BAYBURT                  23.03.2023                 18:40:00

BİLECİK                     23.03.2023                 19:21:00

BİNGÖL                     23.03.2023                 18:39:00

BİTLİS                       23.03.2023                 18:32:00

BOLU                        23.03.2023                  19:15:00

BURDUR                   23.03.2023                 19:20:00

BURSA                     23.03.2023                  19:25:00

<p>ÇANAKKALE                   23.03.2023                  19:35:00</p> <p>ÇANKIRI                          23.03.2023                  19:07:00</p> <p>ÇORUM                           23.03.2023                  19:01:00</p> <p>DENİZLİ                           23.03.2023                  19:24:00</p> <p>DİYARBAKIR                   23.03.2023                  18:40:00</p> <p>DÜZCE                            23.03.2023                  19:16:00</p> <p>EDİRNE                           23.03.2023                  19:35:00</p> <p>ELAZIĞ                           23.03.2023                   18:44:00</p> <p>ERZİNCAN                      23.03.2023                  18:43:00</p> <p>ERZURUM                      23.03.2023                   18:36:00</p>

ÇANAKKALE                   23.03.2023                  19:35:00

ÇANKIRI                          23.03.2023                  19:07:00

ÇORUM                           23.03.2023                  19:01:00

DENİZLİ                           23.03.2023                  19:24:00

DİYARBAKIR                   23.03.2023                  18:40:00

DÜZCE                            23.03.2023                  19:16:00

EDİRNE                           23.03.2023                  19:35:00

ELAZIĞ                           23.03.2023                   18:44:00

ERZİNCAN                      23.03.2023                  18:43:00

ERZURUM                      23.03.2023                   18:36:00

<p>ESKİŞEHİR                  23.03.2023               19:19:00</p> <p>GAZİANTEP                 23.03.2023               18:51:00</p> <p>GİRESUN                     23.03.2023               18:48:00</p> <p>GÜMÜŞHANE              23.03.2023               18:43:00</p> <p>HAKKARİ                     23.03.2023               18:26:00</p> <p>HATAY                          23.03.2023               18:56:00</p> <p>IĞDIR                           23.03.2023               18:25:00</p> <p>ISPARTA                      23.03.2023               19:18:00</p>

ESKİŞEHİR                  23.03.2023               19:19:00

GAZİANTEP                 23.03.2023               18:51:00

GİRESUN                     23.03.2023               18:48:00

GÜMÜŞHANE              23.03.2023               18:43:00

HAKKARİ                     23.03.2023               18:26:00

HATAY                          23.03.2023               18:56:00

IĞDIR                           23.03.2023               18:25:00

ISPARTA                      23.03.2023               19:18:00

<p>K.MARAŞ                      23.03.2023                18:53:00</p> <p>KARABÜK                     23.03.2023                19:11:00</p> <p>KARAMAN                    23.03.2023                 19:08:00</p> <p>KARS                            23.03.2023                 18:29:00</p> <p>KASTAMONU               23.03.2023                 19:06:00</p> <p>KAYSERİ                      23.03.2023                 18:59:00</p> <p>KİLİS                            23.03.2023                  18:52:00</p> <p>KIRIKKALE                  23.03.2023                  19:07:00</p> <p>KIRKLARELİ                23.03.2023                  19:32:00</p> <p>KIRŞEHİR                   23.03.2023                   19:04:00</p> <p>KOCAELİ                     23.03.2023                   19:21:00</p> <p>KONYA                        23.03.2023                    19:11:00</p> <p>KÜTAHYA                    23.03.2023                    19:21:00</p>

K.MARAŞ                      23.03.2023                18:53:00

KARABÜK                     23.03.2023                19:11:00

KARAMAN                    23.03.2023                 19:08:00

KARS                            23.03.2023                 18:29:00

KASTAMONU               23.03.2023                 19:06:00

KAYSERİ                      23.03.2023                 18:59:00

KİLİS                            23.03.2023                  18:52:00

KIRIKKALE                  23.03.2023                  19:07:00

KIRKLARELİ                23.03.2023                  19:32:00

KIRŞEHİR                   23.03.2023                   19:04:00

KOCAELİ                     23.03.2023                   19:21:00

KONYA                        23.03.2023                    19:11:00

KÜTAHYA                    23.03.2023                    19:21:00

<p>MALATYA                     23.03.2023                18:47:00</p> <p>MANİSA                       23.03.2023                19:31:00</p> <p>MARDİN                      23.03.2023                18:38:00</p> <p>MERSİN                      23.03.2023                19:02:00</p> <p>MUĞLA                       23.03.2023                19:27:00</p> <p>MUŞ                            23.03.2023               18:35:00</p> <p>NEVŞEHİR                 23.03.2023                19:02:00</p> <p>NİĞDE                        23.03.2023                19:02:00</p> <p>ORDU                        23.03.2023                18:50:00</p> <p>OSMANİYE               23.03.2023                 18:56:00</p> <p>RİZE                          23.03.2023                 18:39:00</p>

MALATYA                     23.03.2023                18:47:00

MANİSA                       23.03.2023                19:31:00

MARDİN                      23.03.2023                18:38:00

MERSİN                      23.03.2023                19:02:00

MUĞLA                       23.03.2023                19:27:00

MUŞ                            23.03.2023               18:35:00

NEVŞEHİR                 23.03.2023                19:02:00

NİĞDE                        23.03.2023                19:02:00

ORDU                        23.03.2023                18:50:00

OSMANİYE               23.03.2023                 18:56:00

RİZE                          23.03.2023                 18:39:00

<p>SAKARYA                 23.03.2023           19:19:00</p> <p>SAMSUN                  23.03.2023           18:56:00</p> <p>ŞANLIURFA             23.03.2023            18:45:00</p> <p>SİİRT                        23.03.2023            18:33:00</p> <p>SİNOP                      23.03.2023            19:01:00</p> <p>ŞIRNAK                    23.03.2023            18:31:00</p> <p>SİVAS                       23.03.2023            18:53:00</p> <p>TEKİRDAĞ               23.03.2023            19:31:00</p> <p>TOKAT                      23.03.2023            18:55:00</p> <p>TRABZON                23.03.2023             18:42:00</p> <p>TUNCELİ                  23.03.2023             18:43:00</p> <p>UŞAK                        23.03.2023             19:23:00</p> <p>VAN                           23.03.2023             18:27:00</p> <p>YALOVA                    23.03.2023              19:24:00</p> <p>YOZGAT                   23.03.2023              19:02:00</p> <p>ZONGULDAK           23.03.2023              19:14:00</p>

SAKARYA                 23.03.2023           19:19:00

SAMSUN                  23.03.2023           18:56:00

ŞANLIURFA             23.03.2023            18:45:00

SİİRT                        23.03.2023            18:33:00

SİNOP                      23.03.2023            19:01:00

ŞIRNAK                    23.03.2023            18:31:00

SİVAS                       23.03.2023            18:53:00

TEKİRDAĞ               23.03.2023            19:31:00

TOKAT                      23.03.2023            18:55:00

TRABZON                23.03.2023             18:42:00

TUNCELİ                  23.03.2023             18:43:00

UŞAK                        23.03.2023             19:23:00

VAN                           23.03.2023             18:27:00

YALOVA                    23.03.2023              19:24:00

YOZGAT                   23.03.2023              19:02:00

ZONGULDAK           23.03.2023              19:14:00

ramazan Sahur iftar

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