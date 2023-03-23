23 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri
23 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...
Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor.
Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 23 Mart iftar saatleri kaç? "Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.
İSTANBUL 23.03.2023 19:25:00
ANKARA 23.03.2023 19:10:00
İZMİR 23.03.2023 19:32:00
ADANA 23.03.2023 18:59:00
ADIYAMAN 23.03.2023 18:48:00
A.KARAHİSAR 23.03.2023 19:19:00
AĞRI 23.03.2023 18:29:00
AKSARAY 23.03.2023 19:05:00
AMASYA 23.03.2023 18:58:00
ANTALYA 23.03.2023 19:18:00
ARDAHAN 23.03.2023 18:30:00
ARTVİN 23.03.2023 18:34:00
AYDIN 23.03.2023 19:29:00
BALIKESİR 23.03.2023 19:29:00
BARTIN 23.03.2023 19:12:00
BATMAN 23.03.2023 18:36:00
BAYBURT 23.03.2023 18:40:00
BİLECİK 23.03.2023 19:21:00
BİNGÖL 23.03.2023 18:39:00
BİTLİS 23.03.2023 18:32:00
BOLU 23.03.2023 19:15:00
BURDUR 23.03.2023 19:20:00
BURSA 23.03.2023 19:25:00
ÇANAKKALE 23.03.2023 19:35:00
ÇANKIRI 23.03.2023 19:07:00
ÇORUM 23.03.2023 19:01:00
DENİZLİ 23.03.2023 19:24:00
DİYARBAKIR 23.03.2023 18:40:00
DÜZCE 23.03.2023 19:16:00
EDİRNE 23.03.2023 19:35:00
ELAZIĞ 23.03.2023 18:44:00
ERZİNCAN 23.03.2023 18:43:00
ERZURUM 23.03.2023 18:36:00
ESKİŞEHİR 23.03.2023 19:19:00
GAZİANTEP 23.03.2023 18:51:00
GİRESUN 23.03.2023 18:48:00
GÜMÜŞHANE 23.03.2023 18:43:00
HAKKARİ 23.03.2023 18:26:00
HATAY 23.03.2023 18:56:00
IĞDIR 23.03.2023 18:25:00
ISPARTA 23.03.2023 19:18:00
K.MARAŞ 23.03.2023 18:53:00
KARABÜK 23.03.2023 19:11:00
KARAMAN 23.03.2023 19:08:00
KARS 23.03.2023 18:29:00
KASTAMONU 23.03.2023 19:06:00
KAYSERİ 23.03.2023 18:59:00
KİLİS 23.03.2023 18:52:00
KIRIKKALE 23.03.2023 19:07:00
KIRKLARELİ 23.03.2023 19:32:00
KIRŞEHİR 23.03.2023 19:04:00
KOCAELİ 23.03.2023 19:21:00
KONYA 23.03.2023 19:11:00
KÜTAHYA 23.03.2023 19:21:00
MALATYA 23.03.2023 18:47:00
MANİSA 23.03.2023 19:31:00
MARDİN 23.03.2023 18:38:00
MERSİN 23.03.2023 19:02:00
MUĞLA 23.03.2023 19:27:00
MUŞ 23.03.2023 18:35:00
NEVŞEHİR 23.03.2023 19:02:00
NİĞDE 23.03.2023 19:02:00
ORDU 23.03.2023 18:50:00
OSMANİYE 23.03.2023 18:56:00
RİZE 23.03.2023 18:39:00
SAKARYA 23.03.2023 19:19:00
SAMSUN 23.03.2023 18:56:00
ŞANLIURFA 23.03.2023 18:45:00
SİİRT 23.03.2023 18:33:00
SİNOP 23.03.2023 19:01:00
ŞIRNAK 23.03.2023 18:31:00
SİVAS 23.03.2023 18:53:00
TEKİRDAĞ 23.03.2023 19:31:00
TOKAT 23.03.2023 18:55:00
TRABZON 23.03.2023 18:42:00
TUNCELİ 23.03.2023 18:43:00
UŞAK 23.03.2023 19:23:00
VAN 23.03.2023 18:27:00
YALOVA 23.03.2023 19:24:00
YOZGAT 23.03.2023 19:02:00
ZONGULDAK 23.03.2023 19:14:00
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