Ankara Kalesi'ndeki çatlaklar büyüyor: 'Acilen önlem alınmalı'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:45

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AKP'li Melih Gökçek döneminde çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi Ankara Kalesi’nde, surlardaki çatlakların büyüdüğünü ve yenilerinin eklendiğini bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Surlar yıkılırsa altında kalan önlem almayanlar olur" dedi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, uyarılara rağmen müdahale edilmediğini belirten Candan, “Gökçek döneminde, tarihi surların payandası olan kaya kütleler, iş gücü makineleriyle kırarak yok edilmiş, yeni rant odakları yaratmak adına yapılan çalışmalar nedeniyle kale surlarında çatlaklar meydana gelmişti. Şimdi o çatlaklara yenilerinin eklendiğini ve çatlakların giderek derinleştiğini ve faciaya ramak kaldığını yerinde inceledik. Ankara’nın kent tarihiyle neredeyse yaşıt olan Ankara Kalesi'ndeki bu çatlaklar telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacaktır. Defalarca kez uyarılar yapılmış olmasına rağmen müdahale edilmiyor olmasını anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'ACİLEN ÖNÜNE GEÇİLMELİ'

“Surlar yıkılırsa altında kalan önlem almayanlar olur. Surların önüne üzerinde ‘Dikkat surlara yaklaşmak can güvenliği açısından tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabela yerleştirilmesi ayıptır” diyen Candan, şöyle devam etti: