Ankara Kalesi'ndeki çatlaklar büyüyor: 'Acilen önlem alınmalı'
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Melih Gökçek döneminde çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi Ankara Kalesi’nde, surlardaki çatlakların büyüdüğünü ve yenilerinin eklendiğini bildirdi.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AKP'li Melih Gökçek döneminde çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi Ankara Kalesi’nde, surlardaki çatlakların büyüdüğünü ve yenilerinin eklendiğini bildirdi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Surlar yıkılırsa altında kalan önlem almayanlar olur" dedi.
Gerçek Gündem'in haberine göre, uyarılara rağmen müdahale edilmediğini belirten Candan, “Gökçek döneminde, tarihi surların payandası olan kaya kütleler, iş gücü makineleriyle kırarak yok edilmiş, yeni rant odakları yaratmak adına yapılan çalışmalar nedeniyle kale surlarında çatlaklar meydana gelmişti. Şimdi o çatlaklara yenilerinin eklendiğini ve çatlakların giderek derinleştiğini ve faciaya ramak kaldığını yerinde inceledik. Ankara’nın kent tarihiyle neredeyse yaşıt olan Ankara Kalesi'ndeki bu çatlaklar telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacaktır. Defalarca kez uyarılar yapılmış olmasına rağmen müdahale edilmiyor olmasını anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.
'ACİLEN ÖNÜNE GEÇİLMELİ'
“Surlar yıkılırsa altında kalan önlem almayanlar olur. Surların önüne üzerinde ‘Dikkat surlara yaklaşmak can güvenliği açısından tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabela yerleştirilmesi ayıptır” diyen Candan, şöyle devam etti:
- Aynı zamanda yetkililerin görevlerini yapmadıklarının da göstergesidir. Biricik olan Ankara Kalesi’nin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için giderek büyüyen çatlaklar konusunda önlem alınmasını bir kez daha hatırlatıyoruz. Kale surlarının jeolojik katmanları açısından savunmasız bırakılmasının bilimsel ve mühendislik anlamında hiçbir açıklaması olamaz. Tarihi surların telafi olmayacak şekilde zarar görmesinin acilen önüne geçilmelidir. Sel baskınlarında su tahliyesini yapılamaması da kale surlarını tehdit etmektedir. Olası bir yıkım yaşanmadan, insanların can güvenliği tehlikeye girmeden, Koruma Kurulu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçmelidir.
Video Haberler
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
- 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikatı yapıldı
- Para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
- 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- İki dağ arasındaki evine kapılı asma köprüyle ulaşıyor
- O anlar saniye saniye kamerada
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Paris’i şiddetli yağış ve fırtına vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Erdoğan'a 'Altılı Masa menüsü' yanıtı
- 'Bu olasılığa karşı hazırlık yapılıyor'
- Peker Açıkalın'ın son hali, sosyal medyada gündem oldu
- ‘İpini çekeceğiz’
- Sabiha Gökçen için kader günü
- MHP'li başkan istifa etti
- Schengen çıkmazı; bakanlık 'suspus'
- Temas arayışlarının altyapısı
- Gazeteci Uğur Dündar'dan, Erdoğan'a açık mektup