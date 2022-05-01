Ankara kulisleri hareketlendi: Muhalefetin adayı ne zaman açıklanacak?
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı tartışılmaya devam ederken adayın en erken gelecek yıl şubat ya da mart ayında açıklanacağı iddia edildi.
Ankara’da Meclis kulislerinin en çok sorulan sorularından biri muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve bu ismin ne zaman açıklanacağı sorusu geliyor.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, kulislere göre liderler ağustos ayından önce bu konuyu konuşmayacak. Parti kurmayları şu an liderlerin her ay bir siyasi parti genel başkanının ev sahipliğinde bir araya geldiğini hatırlatıyor ve “Bu tur tamamlanmadan adaylık konusunun ayrıntılarına girilmez” diyor.
Bu durumda bugüne kadar 3 kez toplanan liderler önümüzdeki 3 ay içinde de sırasıyla Gelecek Partisi, İYİ Parti ve son olarak Saadet Partisi’nde buluşacak. Böylece tur, temmuz ayı sonunda tamamlanmış olacak. Ancak sonraki toplantılarda da aday isminin değil seçimin kazanılması durumunda adım adım yapılacakların açıklanacağı, adayla ilgili konunun da yavaş yavaş konuşulmaya başlanacağı ifade ediliyor.
EN ERKEN ŞUBAT- MART
Parti kurmayları ismin belirlenip açıklanmasının en erken gelecek yıl şubat-mart ayını bulabileceğini ifade ediyor.
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