Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı 'borsa dolandırıcılığı' operasyonu: 65 kişi yakalandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, yurttaşları borsa yatırımı ve halka arz vaadiyle dolandıran çeteye yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin vatandaşları yatırım vaadiyle kandırdığı belirlendi. Küçük miktarlarda kazanç sağlanıyormuş gibi gösterilerek güven kazanan şüphelilerin, daha sonra yüksek meblağlar talep ederek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 65 GÖZALTI

MASAK ve ilgili kurumlarla yapılan çalışmalarda, dolandırıcılıkta 45 şirket ve 45 kişiye ait hesapların kullanıldığı, toplam 1 milyar 358 milyon liralık para hareketi olduğu belirlendi.

Eş zamanlı 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 65 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 29’u tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.