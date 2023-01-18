Ankara merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9'u yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Suriye'de bulundukları dönemde terör örgütü IŞİD mensubu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında, Ankara'da 5, İstanbul'da 3, Adana'da ise 1 kişi olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.
1 KİŞİ ARANIYOR
Yakalanan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği, firari 1 kişinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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