Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 7 ildeki operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü IŞİD adına intihar eylemi planladıkları belirtilen 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 11:09
Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 4 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar eylemlerinde bulunabileceği belirtilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Afyonkarahisar’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü de serbest bırakıldı.


Şanlıurfa IŞİD Operasyon

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