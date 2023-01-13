Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 11:09

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 11:09

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar eylemlerinde bulunabileceği belirtilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Afyonkarahisar’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü de serbest bırakıldı.