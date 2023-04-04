Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 17 gözaltı kararı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen toplam 17 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen, bu şekilde örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan; 5’i çeşitli kamu kurumlarında görevde, 12’si kamu görevinden ihraç edilmiş olmak üzere toplam 17 şüphelinin, 4 Mart 2023 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.
Zanlılardan şu ana kadar 10 şüpheli gözaltına alındı.
İŞLEMLER SÜRÜYOR
Şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira zam oranı belli oldu
- YSK'den Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama
- AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
- 'Erdoğan'a hiç oy vermedik vermeyeceğiz'
- İşte İBB'nin 'scooter'lar için hazırladığı eylem planı
- 'Seçim günü devreye sokulacak plan'
- Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliye seslendi
- BRICS Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu
- Toplumun vicdanı seccade iftirasını kabul etmedi
- Erdoğan'ın TOGG'unda dikkat çeken detay