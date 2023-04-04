Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 17 gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen toplam 17 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

DHA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:06
Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 17 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen, bu şekilde örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan; 5’i çeşitli kamu kurumlarında görevde, 12’si kamu görevinden ihraç edilmiş olmak üzere toplam 17 şüphelinin, 4 Mart 2023 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Zanlılardan şu ana kadar 10 şüpheli gözaltına alındı.

İŞLEMLER SÜRÜYOR

Şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara FETÖ/PDY fetö

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