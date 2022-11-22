Ankara merkezli IŞİD'e yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Ankara merkezli 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgütün sözde yargılamalarına ait dokümanlara da el konuldu.
Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüklerince yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu terör örgütü IŞİD'e eleman kazandırmak ve çatışma bölgelerine gitmelerini sağlamak amacıyla "radikal selefi/tekfirci" görüşlere sahip şüphelilerin adreslerinde örgütsel toplantılar organize ettikleri belirlendi.
Bu kapsamda, 1'i yabancı uyruklu 10 şüpheliye yönelik operasyon hazırlıkları tamamlandı.
MAHKEME KURUP, YARGILAMA YAPMIŞLAR
Ankara Başsavcılığı ile koordineli olarak temin edilen para hareketlerinin analizi sonucu örgütsel para trafikleri belirlenirken, örgütü destekleyen şüphelilerin çocuklarının aynı görüş doğrultusunda eğitilmeleri amacıyla illegal eğitim faaliyetleri düzenledikleri, kendi aralarındaki husumetlerle alakalı örgütsel hükümler doğrultusunda sözde mahkemeler kurarak yargılamalar yaptıkları tespit edildi.
Bu kapsamda sabah erken saatlerde Ankara merkezli 2 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramalarda, örgütün sözde yargılamalarına ait dokümanlar ile örgütsel faaliyetleri finanse etmekte kullanıldığı değerlendirilen 40 bin lira, kaçak cep telefonu parçaları ve çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
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