Mersin'de IŞİD operasyonu: 1 gözaltı
Mersin'de, terör örgütü IŞİD'e finansal destek sağlandığı tespit edilen 2 şüpheliden 1'i, yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.
'FON' TOPLAMIŞLAR
Bu kapsamda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemesinde H.A.'nın, terör örgütü ile iltisaklı kişi ve derneklere para transferinde bulunduğu belirlendi. M.J.'nin de farklı bölgelerdeki grup ve kişilere aktarmak üzere fon topladığı tespit edildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda adreslere baskın yapan polis, M.J.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslere yapılan aramalarda ise 75 bin 645 lira, 27 bin 391 dolar, 16 bin 655 euro, 2 ajanda ile 60 doküman ve çok sayıda dijital metaryal ele geçirildi.
M.J., sorguya alınırken, H.A. ise aranıyor.
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Öcalan ile altı saat ne konuşuldu?
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- İYİ Parti'ye seslendi
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Akşener'den sert yanıt!
- Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
- TÜSİAD Başkanı Turan'dan göçmen çıkışı
- 'Tüm AKP kabullenmiş durumda'
- Aslı Baykal'dan 'AKP'ye katılacak' iddiasına yanıt