Ankara metrosunda intihar girişimi: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!

Ankara’da dün akşam Akköprü Metro İstasyonunda 17 yaşındaki çocuk intihar girişiminde bulundu. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:44
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Olay, dün akşam saat 22.30 sularında Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Akköprü Metro İstasyonunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki çocuk, Batıkent istikametine gitmekte olan metronun önüne atladı. Yolcular indirilerek metro seferleri durduruldu.

DURUMU AĞIR

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Ankara metro İntihar girişimi

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