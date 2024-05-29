Ankara metrosunda intihar girişimi

Ankara metrosunun Demetevler istasyonunda bir kişi, raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:10
Ankara metrosunda intihar girişimi
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Ankara'da bulunan Demetevler metro istasyonunda dün akşam saatlerinde intihar girişimi yaşandı. Olay sonrası yolcular tahliye edilirken, seferler durduruldu. Anadolu Gazete'nin aktardığına göre; olayla ilgili soruşturma başlatılırken, raylara atlayan yurttaşın sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi edinilemedi. 


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