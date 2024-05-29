Ankara metrosunda intihar girişimi
Ankara metrosunun Demetevler istasyonunda bir kişi, raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Ankara'da bulunan Demetevler metro istasyonunda dün akşam saatlerinde intihar girişimi yaşandı. Olay sonrası yolcular tahliye edilirken, seferler durduruldu. Anadolu Gazete'nin aktardığına göre; olayla ilgili soruşturma başlatılırken, raylara atlayan yurttaşın sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi edinilemedi.
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