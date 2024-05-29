Ankara metrosunda intihar girişimi

Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:10

Güncelleme: 29.05.2024 - 10:14

Ankara'da bulunan Demetevler metro istasyonunda dün akşam saatlerinde intihar girişimi yaşandı. Olay sonrası yolcular tahliye edilirken, seferler durduruldu. Anadolu Gazete'nin aktardığına göre; olayla ilgili soruşturma başlatılırken, raylara atlayan yurttaşın sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi edinilemedi.