TRT'de intihar girişimi iddiası

Yayınlanma: 28.05.2024 - 16:13

Güncelleme: 28.05.2024 - 16:13

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) intihar girişimi iddialarıyla çalkalandı. İddiaya göre 29 yıldır profesyonel olarak haber kameramanlığı yapan bir TRT World çalışanı, TRT'nin Oran'daki yerleşkesinde intihar girişiminde bulundu.

MedyaRadar'ın haberine göre kendini asarak intihar etmek isteyen kameraman, iki meslektaşı tarafından son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kameramanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haberdeki iddiaya göre, intihar girişiminde bulunan kameramanın yaklaşık 2 ay önce, spor servisinde çalışan evli bir kadınla ilişkisinin olduğu ortaya çıkmış ve TRT yönetimi de bunun üzerine harekete geçmişti.