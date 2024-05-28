TRT'de intihar girişimi iddiası
TRT'nin Oran'daki yerleşkesinde bir deneyimli bir kameramanın 'intihar' girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Hayatına son vermek isteyen kameramanın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) intihar girişimi iddialarıyla çalkalandı. İddiaya göre 29 yıldır profesyonel olarak haber kameramanlığı yapan bir TRT World çalışanı, TRT'nin Oran'daki yerleşkesinde intihar girişiminde bulundu.
MedyaRadar'ın haberine göre kendini asarak intihar etmek isteyen kameraman, iki meslektaşı tarafından son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kameramanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Haberdeki iddiaya göre, intihar girişiminde bulunan kameramanın yaklaşık 2 ay önce, spor servisinde çalışan evli bir kadınla ilişkisinin olduğu ortaya çıkmış ve TRT yönetimi de bunun üzerine harekete geçmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pendik’teki erkek cesedinin kimliği belli oldu
- Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti
- Yönetim kurulu üyeliğine atandı!
- Tavuğa tecavüz ederken yakalandı!
- Parçalanmış ceset vahşetinde gözaltı!
- Ali Koç'tan sert sözler!
- 'Hançer' göndermesini açıkladı
- 'Çocuklarımızı okula göndermeyiz'
- Kürsüde 'Esad ile işbirliği' çağrısı
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?