Psikiyatri servisindeki hasta intihar etti
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şube’sinden edinilen bilgiye göre Kızıltepe Devlet Hastanesi’nin üçüncü katında bulunan psikiyatri servisinde yatan bir hasta intihar etti.
Sendika, daha önce de buna benzer bir olayın yaşandığını, o dönem psikiyatri servisinin hasta ve çalışan güvenliği için elverişli olmadığına ilişkin çalışanlar tarafından tutulan tutanağa karşın gerekli önlemlerin alınmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen SES, “Hastane yönetiminin üzerine düşen yasal sorumlulukları yerine getirerek güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik görevini ifa etmesi için daha kaç kişi intihar etmeli?” dedi.
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