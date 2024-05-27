Psikiyatri servisindeki hasta intihar etti

Yayınlanma: 27.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.05.2024 - 04:00

Sendika, daha önce de buna benzer bir olayın yaşandığını, o dönem psikiyatri servisinin hasta ve çalışan güvenliği için elverişli olmadığına ilişkin çalışanlar tarafından tutulan tutanağa karşın gerekli önlemlerin alınmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen SES, “Hastane yönetiminin üzerine düşen yasal sorumlulukları yerine getirerek güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik görevini ifa etmesi için daha kaç kişi intihar etmeli?” dedi.