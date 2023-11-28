Ankara Mimarlar Odası Başkanı duyurdu: Türk-İş genel merkezini Atatürk Orman Çiftliği'ne yapmak istiyor
Türk-İş’in genel merkez binasının yapım ihalesinde Atatürk Orman Çiftliği’nde bulunan alan için Mimarlar Odası’ndan belge istediği ortaya çıktı. Candan söz konusu belgenin verilmediğini de söyledi.
Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk-İş Konfederasyonu’nun genel merkez binasının yapım ihalesinde Atatürk Orman Çiftliği’nde bulunan alan için Mimarlar Odası’ndan belge istediğini duyurdu.
Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
“Türk-İş Konfederasyonu Genel Merkez Binası yapımı işi ihalesi için Mimarlar Odası'ndan belge istendi. İhale konusu alan Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyeti ile halka emanet edilen, Atatürk Orman Çiftliği planları içerisinde olduğu ve imar planı sürecine ilişkin hukuki süreçlerimiz olduğu için belge verilmemiştir. Atatürk Orman Çiftliği alanlarında sendika binası olamaz. İşçiler ve kamuoyuna duyurulur.”
Türk-İş Konfederasyonu Genel Merkez Binası yapımı işi ihalesi için Mimarlar Odası'ndan belge istendi. İhale konusu alan Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyeti ile halka emanet edilen, Atatürk Orman Çiftliği planları içerisinde olduğu ve imar planı sürecine ilişkin hukuki…— Tezcan KARAKUŞ CANDAN #MustafaKemalinMemuru (@tezcandan) November 28, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte tam liste...
- Belözoğlu, Ilıcalı'nın parasını kaptırmış
- Karapara işinde soruşturma derinleşiyor
- Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
- Ve Tanju Özcan 'Baba Evi'nde
- Hedefi belli oldu: 'Bunun için çalışıyor'
- NATO'dan Türkiye açıklaması
- O kadınla ilgili karar verildi!
- Türk Lirası'nın gerçek değerini açıkladı
- Gündeminde 'Terim Fonu' ve Dilan Polat var