Milas'ta feci kaza... Tur otobüsü takla attı: Çok sayıda yaralı var!
Milas-Bodrum karayolunda sabah erken saatlerde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Kaza, Milas-Bodrum Karayolu Koru Mahallesi girişinde meydana geldi.
Tur minibüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Meydana gelen kazada minibüs içinde bulunan yolcuların yaralanmaları sonucu bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ekipleri, İtfaiye, polis ve jandarma sevk edildi.
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