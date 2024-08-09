Düzce'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!
Düzce’de şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs tıra arkadan çarptı. Kazada 25 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampalar mevkiinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre Sakarya’dan Bolu istikametine seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki 57 AAG 077 plakalı Mercedes marka otobüs, aynı istikamette seyir halinde olan Ç.K. idaresinde ki 81 AED 319 plakalı DAF Marka boş TIR'a arkadan çarptı.
25 YOLCU YARALANDI
Çarpışmanın etkisi ile otobüs şoförü M.Ç. araçta sıkışırken, çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Otobüs şoförü M.Ç. yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından sıkıldığı yerden kurtarılırken, kazada 25 yolcu yaralandı.
Yaralılar Sakarya ve Düzce’de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile yol 2 şeritten verilirken, otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
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