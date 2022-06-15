Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği'nden, kendini ambulansa kilitleyen şoför açıklaması

15 Haziran 2022 Çarşamba, 20:17

Ankara Şehir Hastanesi'nden Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediğini iddia eden şoförün taşıdığı hastaya ilişkin olarak, "Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne girişinin HBYS incelemesi sonucunda aynı gün sabah saat 10.14'te yapıldığı tespit edilmiştir" açıklaması yapıldı.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, yaptığı yazılı açıklamada, “Sürücüsü olduğu ambulansla, Sağlık Bakanlığı önünde 14 Haziran 2022 Salı günü saat 13.45’te, kendi ifadesiyle 'eylem' yapan kişinin taşıdığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine girişinin HBYS incelemesi sonucunda aynı gün sabah saat 10.14’te yapıldığı tespit edilmiştir” dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: