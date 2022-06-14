Sağlık Bakanlığı önünde şoför kendisini ambulansa kilitledi

14 Haziran 2022 Salı, 16:16

Ankara'da bir ambulans şoförü, Sağlık Bakanlığı önünde kendini bir ambulansa kilitledi. Araç içerisindeki oksijen tüplerini açtığını söyleyen ambulans şoförünün "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım” dediği öğrenildi.

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