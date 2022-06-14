Sağlık Bakanlığı önünde şoför kendisini ambulansa kilitledi
Sağlık Bakanlığı önünde kendisini ambulansa kilitleyen ambulans şoförünün "Oksijen tüplerini açtım Sağlık Bakanı buraya gelmezse ambulansı patlatırım" dediği iddia edildi. Sağlık çalışanının araçtan çıkartılmasıyla eylem sona erdi.
Ankara'da bir ambulans şoförü, Sağlık Bakanlığı önünde kendini bir ambulansa kilitledi. Araç içerisindeki oksijen tüplerini açtığını söyleyen ambulans şoförünün "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım” dediği öğrenildi.
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