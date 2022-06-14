Sağlık Bakanlığı önünde şoför kendisini ambulansa kilitledi

Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı önünde kendisini ambulansa kilitleyen ambulans şoförünün "Oksijen tüplerini açtım Sağlık Bakanı buraya gelmezse ambulansı patlatırım" dediği iddia edildi. Sağlık çalışanının araçtan çıkartılmasıyla eylem sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 16:16

Ankara'da bir ambulans şoförü, Sağlık Bakanlığı önünde kendini bir ambulansa kilitledi. Araç içerisindeki oksijen tüplerini açtığını söyleyen ambulans şoförünün "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım” dediği öğrenildi. 

Haberin devamı...

Ambulans fahrettin koca Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler